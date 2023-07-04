Столыпин Николай Аркадьевич
мужской, родился 27.06.1814, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 01.02.1884, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Столыпина (Сверчкова) Мария Алексеевна16.06.1822 г.р.
Дети
Столыпин Николай Николаевич22.12.1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
22.12.1860
Сын: Столыпин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Столыпина (Сверчкова) Мария Алексеевна
г. Карлсруэ, Великое герцогство Баден, Германский союз
Смерть
01.02.1884
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург