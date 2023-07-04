Столыпин Николай Аркадьевич 27.06.1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Столыпин Николай Аркадьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.06.1814, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 01.02.1884, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Столыпина (Сверчкова) Мария Алексеевна16.06.1822 г.р.
Дети
Столыпин Николай Николаевич22.12.1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1845

Жена: Столыпина (Сверчкова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
22.12.1860

Сын: Столыпин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Столыпина (Сверчкова) Мария Алексеевна

г. Карлсруэ, Великое герцогство Баден, Германский союз

Смерть
01.02.1884
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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