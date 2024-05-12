Акулина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулин Алексей

Рождение ребёнка
18.02.?

Сын: Акулин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.09.1956

Дочь: Синева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Акулин Алексей

Смерть
Неизвестно

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