Косенок Иван Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенок Иван Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косенок (Богданова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косенок (Богданова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косенок (Богданова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенок (Богданова) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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