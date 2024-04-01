Калинин Перфилий Отст. Солдат Кр. Полуденной
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинин Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Белова 1, Миронова 2 (Калинина) Афимья Перфильевна
Мать ребёнка: Калинина Домна Галактионовна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Калинина Домна Галактионовна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Калинин Никита Казак Перфильевич
Мать ребёнка: Калинина Домна Галактионовна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Калинин Гаврила Перфильев
Мать ребёнка: Калинина Домна Галактионовна
Смерть
По 1782