Калинин Перфилий Отст. Солдат Кр. Полуденной — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Перфилий Отст. Солдат Кр. Полуденной

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Домна Галактионовна

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Белова 1, Миронова 2 (Калинина) Афимья Перфильевна

Мать ребёнка: Калинина Домна Галактионовна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Калинин Степан Перфильев

Мать ребёнка: Калинина Домна Галактионовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Калинин Никита Казак Перфильевич

Мать ребёнка: Калинина Домна Галактионовна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Калинин Гаврила Перфильев

Мать ребёнка: Калинина Домна Галактионовна

Смерть
По 1782

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