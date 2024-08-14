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(Ванюрхина) Анастасия Михаилова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.10.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1908 ст.

Отец: Ванюрхин Михаил Зотов

Мать: Ванюрхина (Спирчина) Мария Абрамовна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотов и законная жена Мария Аврамиева,оба православные
Крещение
26.10.1908 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Георгий Николаев и той же деревни крестьянская девица Анна Стефанова
Смерть
Неизвестно

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