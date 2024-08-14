(Ванюрхина) Анастасия Михаилова
Место рождения
Дата рождения25.10.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1908 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотов и законная жена Мария Аврамиева,оба православные
Крещение
26.10.1908 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Георгий Николаев и той же деревни крестьянская девица Анна Стефанова
Смерть
Неизвестно