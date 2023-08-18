Шаманова Параскева Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманова Параскева Давидовна

Шаманова Параскева Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманов Демид Яковлевич

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Шаманова (Шаманова) Евдокия Демидовна

Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич

Рождение ребёнка
25.03.1854

Сын: Шаманов Гавриил Демидович

Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1856

Сын: Шаманов Степан Демидович

Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.