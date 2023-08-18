Шаманова Параскева Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Шаманова (Шаманова) Евдокия Демидовна
Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич
Рождение ребёнка
25.03.1854
Сын: Шаманов Гавриил Демидович
Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич
Рождение ребёнка
27.10.1856
Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич
Смерть
Неизвестно