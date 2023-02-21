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(Зубкова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1849 и 1850 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1882

Отец: Зубков Иван

Мать: Зубкова Анна

Смерть
Неизвестно
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