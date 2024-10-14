Аввакумов Михаил Михайлович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
МатьВарвара ИлларионовнаНеизвестно г.р.
ОтецМихаил Сидорович01.11.1839 г.р.
Супруги
Аввакумова Наталия ЕфимовнаНеизвестно г.р.
Дети
Аввакумов Ефим Михайлович1892 г.р.
Аввакумов Иван Михайлович1896 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил Сидорович
Мать: Варвара Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аввакумова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Аввакумова Наталия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Аввакумов Ефим Михайлович
Мать ребёнка: Аввакумова Наталия Ефимовна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Аввакумов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Аввакумова Наталия Ефимовна
Рождение ребёнка
09.05.1906
Сын: Аввакумов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Аввакумова Наталия Ефимовна
Рождение ребёнка
10.11.1907
Сын: Аввакумов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Аввакумова Наталия Ефимовна
Рождение ребёнка
07.04.1912
Сын: Аввакумов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Аввакумова Наталия Ефимовна
Смерть
Неизвестно