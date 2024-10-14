Аввакумов Михаил Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Аввакумов Михаил Михайлович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Мать
Варвара ИлларионовнаНеизвестно г.р.
Отец
Михаил Сидорович01.11.1839 г.р.
Супруги
Аввакумова Наталия ЕфимовнаНеизвестно г.р.
Дети
Аввакумов Ефим Михайлович1892 г.р.
Аввакумов Иван Михайлович1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил Сидорович

Мать: Варвара Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аввакумова Наталия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аввакумова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Аввакумова Наталия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Аввакумов Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Аввакумова Наталия Ефимовна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Аввакумов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Аввакумова Наталия Ефимовна

Рождение ребёнка
09.05.1906

Сын: Аввакумов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Аввакумова Наталия Ефимовна

Рождение ребёнка
10.11.1907

Сын: Аввакумов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Аввакумова Наталия Ефимовна

Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Аввакумов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Аввакумова Наталия Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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