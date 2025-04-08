Засецкий Андрей Яковлевич
мужской, родился После 1730
умер Неизвестно
МатьЗасецкая (Алымова) Неонилла АкинфиевнаМежду 1710 и 1730 г.р.
ОтецЗасецкий Яков ПетровичПосле 1700 г.р.
Супруги
Засецкая Прасковья АндреевнаНеизвестно г.р.
Дети
Засецкий Дмитрий АндреевичПосле 1750 г.р.
Засецкий Пётр Андреевич1758 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1730
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1750
Сын: Засецкий Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Засецкая Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Засецкая Прасковья Андреевна
Смерть
Неизвестно