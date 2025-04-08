Засецкий Андрей Яковлевич После 1730 — найти родственников по фамилии на Familio

Засецкий Андрей Яковлевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился После 1730

умер Неизвестно

Мать
Засецкая (Алымова) Неонилла АкинфиевнаМежду 1710 и 1730 г.р.
Отец
Засецкий Яков ПетровичПосле 1700 г.р.
Супруги
Засецкая Прасковья АндреевнаНеизвестно г.р.
Дети
Засецкий Дмитрий АндреевичПосле 1750 г.р.
Засецкий Пётр Андреевич1758 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1730

Отец: Засецкий Яков Петрович

Мать: Засецкая (Алымова) Неонилла Акинфиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засецкая Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
После 1750

Сын: Засецкий Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Засецкая Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Засецкий Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Засецкая Прасковья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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