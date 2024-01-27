Efseaff Евсеев Grigori Danielich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Efseaff Евсеев Grigori Danielich

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Efseaff Daniel (?)

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
1868

Сын: Efseaff Peter Grigorich

Мать ребёнка: не указана

Kars Turkey, then Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Efseaff Ivan Grigorich

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Efseaff (evseff) Stephan Grigorich

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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