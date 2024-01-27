Efseaff Евсеев Grigori Danielich
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Efseaff Daniel (?)
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
1868
Kars Turkey, then Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Efseaff (evseff) Stephan Grigorich
Смерть
Неизвестно