Шалаев Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаев Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалаев Александр

Мать: Шалаева Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оноприенко Марина Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалаева Тамара Васильевна

Смерть
Неизвестно

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