Шалаев Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шалаев Александр
Мать: Шалаева Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оноприенко Марина Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шалаева Тамара Васильевна
Смерть
Неизвестно