Полунин Николай Ильич 07.05.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Полунин Николай Ильич

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

07.05.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1891 ст.

Отец: Полунин Илья Киприянович

Мать: Полунина (Мыскова) Ирина Владимировна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ff1101b1-0be9-461f-96b9-7f5a210c51af/121
Восприемник
01.07.1910 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/60
Бракосочетание
01.10.1910 ст.

Жена: Полунина (Полунина) Анастасия Порфирьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/80
Восприемник
28.11.1910 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/74
Смерть
Неизвестно

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