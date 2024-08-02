Полунин Николай Ильич
Место рождения
Дата рождения07.05.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1891 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ff1101b1-0be9-461f-96b9-7f5a210c51af/121
Восприемник
01.07.1910 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/60
Бракосочетание
01.10.1910 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/80
Восприемник
28.11.1910 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/74
Смерть
Неизвестно