Андреев Андрей Казак Р. Медвежьего Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1779
Отец: Андреев Михаил Казак Р. Медвежьего
Бракосочетание
15.04.1836
вдовый при первому браку, вдова по второму браку
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева 1 Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина Анисья Андреева
Мать ребёнка: Портнягина 1 Первикова 2 Андреева 3 Наталья Сергеева
Смерть
Неизвестно