Андреев Андрей Казак Р. Медвежьего Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Андрей Казак Р. Медвежьего Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1779

Отец: Андреев Михаил Казак Р. Медвежьего

Мать: не указана

Бракосочетание
15.04.1836

Жена: Портнягина 1 Первикова 2 Андреева 3 Наталья Сергеева

вдовый при первому браку, вдова по второму браку
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Анисья Андреева

Мать ребёнка: Портнягина 1 Первикова 2 Андреева 3 Наталья Сергеева

Смерть
Неизвестно
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