Удовенко Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1842 и 1843
Дата смертиМежду 1882 и 24.02.1883 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1879
Мать ребёнка: Удовенко (Осипова) Елизавета Михайловна
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
Между 1882 и 24.02.1883 ст.