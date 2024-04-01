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Удовенко Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1842 и 1843

Дата смерти

Между 1882 и 24.02.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удовенко (Осипова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
23.10.1879

Сын: Удовенко Яков Николаевич

Мать ребёнка: Удовенко (Осипова) Елизавета Михайловна

Курск, город Курск, Курская область
Смерть
Между 1882 и 24.02.1883 ст.

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