Параскева Евстафьева
Место рождениядер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
11.02.1870
Муж: Иван Кириллович
Рождение ребёнка
05.04.1873
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно