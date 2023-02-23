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Параскева Евстафьева

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Место рождения

дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
11.02.1870

Муж: Иван Кириллович

Рождение ребёнка
05.04.1873

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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