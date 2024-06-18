Лихачева Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лихачева Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Лихачев Константин Антонов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Лихачев Иоанн Константинович
Отец ребёнка: Лихачев Константин Антонов
Смерть
Неизвестно