Лихачева Анна Константиновна 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лихачева Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихачев Константин Антонов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лихачева Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Лихачев Константин Антонов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Лихачев Иоанн Константинович

Отец ребёнка: Лихачев Константин Антонов

Смерть
Неизвестно

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