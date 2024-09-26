Елена Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Антон Андреев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Горшкова Елена Антонова

Отец ребёнка: Горшков Антон Андреев

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Горшков Ефим Антонов

Отец ребёнка: Горшков Антон Андреев

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Горшков Афанасий Антонович

Отец ребёнка: Горшков Антон Андреев

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Горшков Калина (Калиник) Антонович

Отец ребёнка: Горшков Антон Андреев

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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