Елена Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Горшкова Елена Антонова
Отец ребёнка: Горшков Антон Андреев
Рождение ребёнка
1843
Сын: Горшков Ефим Антонов
Отец ребёнка: Горшков Антон Андреев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Горшков Афанасий Антонович
Отец ребёнка: Горшков Антон Андреев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Горшков Калина (Калиник) Антонович
Отец ребёнка: Горшков Антон Андреев
Смерть
Неизвестно