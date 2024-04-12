Малыгина (-) Елизавета Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Елизавета Елисеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

До 1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Малыгин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Малыгин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Малыгин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Малыгин Гаврила Николаевич

Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Николай Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1848
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