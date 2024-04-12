Малыгина (-) Елизавета Елисеева
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиДо 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1824
Сын: Малыгин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Малыгин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Малыгин Гаврила Николаевич
Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1848