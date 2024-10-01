Титков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Титков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титкова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Титкова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титков Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Титкова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Титкова Марфа
Смерть
Неизвестно