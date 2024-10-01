Титков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титкова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Титкова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титков Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Титкова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титков Борис Михайлович

Мать ребёнка: Титкова Марфа

Смерть
Неизвестно

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