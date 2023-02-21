Федоровых Анна Фотиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Федоровых Николай Васильевич
Отец ребёнка: Федоровых Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Соцкова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Федоровых Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Федоровых Степан Васильевич
Отец ребёнка: Федоровых Василий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно