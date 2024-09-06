Мусина-Пушкина (Баратаева) Александра Семёновна 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Мусина-Пушкина (Баратаева) Александра Семёновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1795

умерла Неизвестно

Супруги
Мусин-Пушкин Михаил Николаевич25.11.1795 г.р.
Дети
Мусин-Пушкин Николай Михайлович11.08.1823 г.р.
Мусин-Пушкин Михаил Михайлович14.01.1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусин-Пушкин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
11.08.1823

Сын: Мусин-Пушкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
14.01.1825

Сын: Мусин-Пушкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
20.10.1826

Дочь: Мусина-Пушкина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно

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