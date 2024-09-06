Мусина-Пушкина (Баратаева) Александра Семёновна
женский, родилась 1795
умерла Неизвестно
Супруги
Мусин-Пушкин Михаил Николаевич25.11.1795 г.р.
Дети
Мусин-Пушкин Николай Михайлович11.08.1823 г.р.
Мусин-Пушкин Михаил Михайлович14.01.1825 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1823
Сын: Мусин-Пушкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
14.01.1825
Сын: Мусин-Пушкин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
20.10.1826
Дочь: Мусина-Пушкина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно