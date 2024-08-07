Соколов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Елена
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Сударева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Сударева Анна
Рождение ребёнка
?.09.2011
Дочь: Соколова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Соколова Елена
Рождение ребёнка
?.09.2011
Дочь: Соколова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Соколова Елена
Рождение ребёнка
?.08.2015
Сын: Соколов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Соколова Елена
Рождение ребёнка
?.03.2024
Сын: Соколов Макар Владимирович
Мать ребёнка: Соколова Елена