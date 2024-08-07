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Соколов Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1982

Отец: Соколов Владимир Михайлович

Мать: Соколова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Елена

Рождение ребёнка
2001

Дочь: Сударева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Сударева Анна

Рождение ребёнка
?.09.2011

Дочь: Соколова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Соколова Елена

Рождение ребёнка
?.09.2011

Дочь: Соколова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Соколова Елена

Рождение ребёнка
?.08.2015

Сын: Соколов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Соколова Елена

Рождение ребёнка
?.03.2024

Сын: Соколов Макар Владимирович

Мать ребёнка: Соколова Елена

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