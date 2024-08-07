Соколова (Суханова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.2011
Дочь: Соколова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Соколов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
?.09.2011
Дочь: Соколова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Соколов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
?.08.2015
Сын: Соколов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
?.03.2024
Сын: Соколов Макар Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Владимирович