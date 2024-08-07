Соколова (Суханова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Суханова) Елена

Соколова (Суханова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
?.09.2011

Дочь: Соколова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Соколов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
?.09.2011

Дочь: Соколова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Соколов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
?.08.2015

Сын: Соколов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
?.03.2024

Сын: Соколов Макар Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.