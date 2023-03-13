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(Валявина) Агаѳія

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Место рождения

хуторъ Покровскій

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Валявинъ Антонъ

Мать: Валявина Акулина

хуторъ Покровскій
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