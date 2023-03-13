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(Валявина) Агаѳія
(Валявина) Агаѳія
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Место рождения
хуторъ Покровскій
Дата рождения
1881
Пол
Женский
Отец
Валявинъ Антонъ
1852 г.р.
Мать
Валявина (Самохина) Акулина
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец:
Валявинъ Антонъ
Мать:
Валявина Акулина
хуторъ Покровскій
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