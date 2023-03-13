Сотникова Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1976
Дочь: Балина Вера Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Черемухово, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сотников Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарбузова Надежда Валерьевна
Отец ребёнка: не указан