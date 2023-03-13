Сотникова Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1976

Дочь: Балина Вера Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Черемухово, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотников Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарбузова Надежда Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

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