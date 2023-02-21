Косов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Косова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Косова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косова Лидия
Смерть
Неизвестно