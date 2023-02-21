Косов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косов Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Косова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Косова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косова Лидия

Смерть
Неизвестно
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