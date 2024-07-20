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Баяндина Мария Андреевна

Место рождения

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1835 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Баяндин Андрей Семёнович

Мать: не указана

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С.89 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.32 (МК-1874) - восприемница
Бракосочетание
24.02.1880

Муж: Шипицын Павел Иванович

Егва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С.89
Смерть
Неизвестно

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