Баяндина Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Баяндин Андрей Семёнович
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С.89 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.32 (МК-1874) - восприемница
Бракосочетание
24.02.1880
Егва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С.89
Смерть
Неизвестно