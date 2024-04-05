Kulesza (Piórkowska) Katarzyna
Место рожденияOsuchowa
Дата рождения20.02.1817
Дата смерти29.12.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1817
Отец: Piórkowski Jan
Osuchowa
U-94
Бракосочетание
1836
Муж: не указан
Poręba Kocęby
Współmałżonek: Katarzyna Kulesza (z d. Piórkowska)
Рождение ребёнка
02.04.1844
Сын: Kulesza Franciszek
Отец ребёнка: не указан
Udrzynek
Рождение ребёнка
13.03.1849
Дочь: Gałązka (Kulesza) Rozalia
Отец ребёнка: не указан
Udrzynek
Рождение ребёнка
04.06.1860
Дочь: Kot (Kulesza) Julianna
Отец ребёнка: не указан
Udrzynek
Смерть
29.12.1865
Udrzynek, U-21 parafia Poręba, Polska
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby