князь Ухтомский Дий Эсперович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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князь Ухтомский Дий Эсперович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

25.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ухтомский Эспер Эсперович

Мать: Maria Vasilievna

Рождение ребёнка
10.08.1912

Сын: Князь Ухтомский Дмитрий Диевич

Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Наталия Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.11.1913

Сын: Князь Ухтомский Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Наталия Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Марианна Дмитриевна

Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Наталия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.09.1918
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