князь Ухтомский Дий Эсперович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти25.09.1918
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Ухтомский Эспер Эсперович
Мать: Maria Vasilievna
Рождение ребёнка
10.08.1912
Сын: Князь Ухтомский Дмитрий Диевич
Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Наталия Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.11.1913
Сын: Князь Ухтомский Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Наталия Дмитриевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Марианна Дмитриевна
Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Наталия Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.09.1918