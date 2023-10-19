княгиня Ухтомская (княжна Цертелева) Наталия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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княгиня Ухтомская (княжна Цертелева) Наталия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1891

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1912

Сын: Князь Ухтомский Дмитрий Диевич

Отец ребёнка: Князь Ухтомский Дий Эсперович

Рождение ребёнка
11.11.1913

Сын: Князь Ухтомский Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Князь Ухтомский Дий Эсперович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Марианна Дмитриевна

Отец ребёнка: Князь Ухтомский Дий Эсперович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942
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