княгиня Ухтомская (княжна Цертелева) Наталия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1891
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1912
Сын: Князь Ухтомский Дмитрий Диевич
Отец ребёнка: Князь Ухтомский Дий Эсперович
Рождение ребёнка
11.11.1913
Сын: Князь Ухтомский Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Князь Ухтомский Дий Эсперович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Марианна Дмитриевна
Отец ребёнка: Князь Ухтомский Дий Эсперович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942