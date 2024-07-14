Тайшихина Марина Никитовна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тайшихина Марина Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Протасов Никита Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайшихин Пётр Максимович

Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайшихин Хрисанф Максимович

Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тайшихин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Тайшихин Яков Максимович

Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Тайшихина) Федосья Максимовна

Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович

Смерть
Неизвестно

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