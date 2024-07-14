Тайшихина Марина Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Протасов Никита Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тайшихин Хрисанф Максимович
Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861 ст.
Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Тайшихина) Федосья Максимовна
Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович
Смерть
Неизвестно