Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Василий Никифоров
Мать: Мария Григорьева
ИВ-1737 Иван 13=1724 ИВ-1739 Иван 15=1724 ИВ-1740, 1742, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔Ивана нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно