Марья Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1749 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Филиппъ

Отец ребёнка: Абросимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абросимъ

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