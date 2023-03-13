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Марья Власова
Марья Власова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1722
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Абросимъ
Дети
Филиппъ
1749 г.р.
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын:
Филиппъ
Отец ребёнка:
Абросимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Абросимъ
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