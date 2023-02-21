Мамаева (?) Татьяна Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Татьяна Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Мамаев Радион Алексеевич

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Мамаев Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Алексей Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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