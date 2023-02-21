Мамаева (?) Татьяна Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816