Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1793

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1799

Дочь: Феодосия Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1803

Дочь: Александра Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косьма Стефанов

Смерть
1820
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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