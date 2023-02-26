Анна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1793
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Стефанов
Рождение ребёнка
06.06.1799
Дочь: Феодосия Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Стефанов
Рождение ребёнка
20.03.1803
Дочь: Александра Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косьма Стефанов
Смерть
1820