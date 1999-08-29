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Ткаченко Виктор Антонович

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Место рождения

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

07.09.1943

Дата смерти

29.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1943

Отец: Крицкий ?

Мать: Крицкая ?

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.07.1970

Дочь: Ткаченко Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Ткаченко Галина Фатеевна

Рождение ребёнка
03.03.1975

Дочь: Ткаченко Елена Викторовна

Мать ребёнка: Ткаченко Галина Фатеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Галина Фатеевна

Смерть
29.08.1999
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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