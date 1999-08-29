Ткаченко Виктор Антонович
Место рождения
Дата рождения07.09.1943
Дата смерти29.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1943
Рождение ребёнка
18.07.1970
Дочь: Ткаченко Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Ткаченко Галина Фатеевна
Рождение ребёнка
03.03.1975
Дочь: Ткаченко Елена Викторовна
Мать ребёнка: Ткаченко Галина Фатеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткаченко Галина Фатеевна
Смерть
29.08.1999
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно