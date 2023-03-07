Мокеева Варвара Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти07.12.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Мокеев Степан Иванов
Отец ребёнка: Мокеев Иван Данилов
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Мокеев Иван Данилов
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Мокеев Иван Данилов
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Анисия Иванова
Отец ребёнка: Мокеев Иван Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокеев Иван Данилов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.1888 ст.
Причина смерти: от старости