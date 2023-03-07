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Мокеева Варвара Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

07.12.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мокеев Степан Иванов

Отец ребёнка: Мокеев Иван Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Мокеев Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Мокеев Иван Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Мокеев Иван Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анисия Иванова

Отец ребёнка: Мокеев Иван Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокеев Иван Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.12.1888 ст.
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от старости
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