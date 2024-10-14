Бутарев Антон Андреевич
мужской, родился 10.01.1821
умер До 1864
ОтецАндрей Борисович25.09.1792 г.р.
МатьЕкатерина МатвеевнаВычислено 1789 г.р.
Супруги
Бутарева Екатерина Романовна1823 г.р.
Дети
Бутарев Евгений Антонович12.12.1845 г.р.
(Бутарева) Марья Антоновна28.03.1850 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1821
Отец: Андрей Борисович
Мать: Екатерина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1845
Сын: Бутарев Евгений Антонович
Мать ребёнка: Бутарева Екатерина Романовна
Рождение ребёнка
28.03.1850
Дочь: (Бутарева) Марья Антоновна
Мать ребёнка: Бутарева Екатерина Романовна
Рождение ребёнка
18.07.1854
Дочь: (Бутарева) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Бутарева Екатерина Романовна
Смерть
До 1864