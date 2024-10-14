Бутарев Антон Андреевич 10.01.1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Бутарев Антон Андреевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 10.01.1821

умер До 1864

Отец
Андрей Борисович25.09.1792 г.р.
Мать
Екатерина МатвеевнаВычислено 1789 г.р.
Супруги
Бутарева Екатерина Романовна1823 г.р.
Дети
Бутарев Евгений Антонович12.12.1845 г.р.
(Бутарева) Марья Антоновна28.03.1850 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1821

Отец: Андрей Борисович

Мать: Екатерина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутарева Екатерина Романовна

Рождение ребёнка
12.12.1845

Сын: Бутарев Евгений Антонович

Мать ребёнка: Бутарева Екатерина Романовна

Рождение ребёнка
28.03.1850

Дочь: (Бутарева) Марья Антоновна

Мать ребёнка: Бутарева Екатерина Романовна

Рождение ребёнка
18.07.1854

Дочь: (Бутарева) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Бутарева Екатерина Романовна

Смерть
До 1864

Мы используем куки для улучшения работы сайта.