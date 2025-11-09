Спехин Михаил Романов 02.11.1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Спехин Михаил Романов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 02.11.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Анна Денисова1819 ст. г.р.
Отец
Блинов-Спехин Роман Андреев1818 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1848 ст.

Отец: Блинов-Спехин Роман Андреев

Мать: Анна Денисова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. Безфамильные.

Крещение
07.11.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники дворовый онаго же пом. Аврамий Николаев и кр.ж. Анна Андреева

Смерть
Неизвестно

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