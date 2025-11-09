Спехин Михаил Романов
мужской, родился 02.11.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
МатьАнна Денисова1819 ст. г.р.
ОтецБлинов-Спехин Роман Андреев1818 ст. г.р.
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Рождение
02.11.1848 ст.
Отец: Блинов-Спехин Роман Андреев
Мать: Анна Денисова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
07.11.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Никифоров. крест. Безфамильные.