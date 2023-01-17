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Валетто Павел Сергеевич

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

12.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1993

Отец: Валетто Сергей Вадимович

Мать: Валетто Оксана Анатольевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
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