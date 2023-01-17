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Валетто Павел Сергеевич
Валетто Павел Сергеевич
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Место рождения
Кропивницкий
, Кіровоградська область
Дата рождения
12.07.1993
Пол
Мужской
Отец
Валетто Сергей Вадимович
1974 г.р.
Мать
Валетто (Головко) Оксана Анатольевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1993
Отец:
Валетто Сергей Вадимович
Мать:
Валетто Оксана Анатольевна
Кропивницкий
, Кіровоградська область
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