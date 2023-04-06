Мусихин Терентий Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти12.10.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Мусихин Козьма Еремеев
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Мусихина Елизавета Аникина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1871 ст.
Причина смерти: натурально