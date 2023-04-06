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Мусихин Терентий Кузьмин

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Место рождения

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

12.10.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Мусихин Козьма Еремеев

Мать: Мусихина Акилина Максимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мусихин Осип Терентьев

Мать ребёнка: Мусихина Елизавета Аникина

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Елизавета Аникина

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
12.10.1871 ст.
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: натурально
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