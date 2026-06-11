Зуенко Никита Осипов
мужской, родился 28.05.1780
умер 1839
ОтецЗуенко Осип Афанасьев1753 г.р.
МатьЗуенкова Мавра Или Феодосия Васильева1757 г.р.
Супруги
Зуенкова (Фоменкова) Ульяна ИгнатоваНеизвестно г.р.
Дети
Зуенко Василий Никитич1803 г.р.
(Зуенкова) Параскева Никитична1807 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1780
Бракосочетание
06.01.1799
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Зуенкова (Фоменкова) Ульяна Игнатова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Зуенкова) Параскева Никитична
Мать ребёнка: Зуенкова (Фоменкова) Ульяна Игнатова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Зуенкова) Ксения Никитична
Мать ребёнка: Зуенкова (Фоменкова) Ульяна Игнатова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Зуенкова (Фоменкова) Ульяна Игнатова
Смерть
1839