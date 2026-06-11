Зуенко Никита Осипов 28.05.1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Зуенко Никита Осипов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 28.05.1780

умер 1839

Отец
Зуенко Осип Афанасьев1753 г.р.
Мать
Зуенкова Мавра Или Феодосия Васильева1757 г.р.
Супруги
Зуенкова (Фоменкова) Ульяна ИгнатоваНеизвестно г.р.
Дети
Зуенко Василий Никитич1803 г.р.
(Зуенкова) Параскева Никитична1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1780

Отец: Зуенко Осип Афанасьев

Мать: Зуенкова Мавра Или Феодосия Васильева

Бракосочетание
06.01.1799

Жена: Зуенкова (Фоменкова) Ульяна Игнатова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Зуенко Василий Никитич

Мать ребёнка: Зуенкова (Фоменкова) Ульяна Игнатова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Зуенкова) Параскева Никитична

Мать ребёнка: Зуенкова (Фоменкова) Ульяна Игнатова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Зуенкова) Ксения Никитична

Мать ребёнка: Зуенкова (Фоменкова) Ульяна Игнатова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Зуенко Яков Никитович

Мать ребёнка: Зуенкова (Фоменкова) Ульяна Игнатова

Смерть
1839

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