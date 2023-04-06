Кувшиновъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения24.09.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1870
Отец: Кувшиновъ Григорій
Мать: Кувшинова Ксенія
Бракосочетание
17.08.1892
Жена: Кувшинова Александра
Рождение ребёнка
15.04.1896
Сын: Кувшиновъ Валентинъ
Мать ребёнка: Кувшинова Александра
Рождение ребёнка
05.09.1901
Сын: Кувшиновъ Петръ
Мать ребёнка: Кувшинова Александра
Рождение ребёнка
12.06.1905
Сын: Кувшиновъ Петръ
Мать ребёнка: Кувшинова Александра