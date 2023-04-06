Кувшиновъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшиновъ Федоръ

Кувшиновъ Федоръ

avatar

Место рождения

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

24.09.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1870

Отец: Кувшиновъ Григорій

Мать: Кувшинова Ксенія

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.08.1892

Жена: Кувшинова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1896

Сын: Кувшиновъ Валентинъ

Мать ребёнка: Кувшинова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1901

Сын: Кувшиновъ Петръ

Мать ребёнка: Кувшинова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1905

Сын: Кувшиновъ Петръ

Мать ребёнка: Кувшинова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close