Зубарев Никифор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Никифор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

1676 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Зубарев Иван Максимович

Мать: не указана

Смерть
После 1719
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