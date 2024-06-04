Бардин Федор Петрович 1924 или 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардин Федор Петрович

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Место рождения

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1924 или 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924 или 1927

Отец: Бардин Петр 1 Дорофеевич

Мать: Бардина (Борисова) Анастасия Васильевна

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бардина (Архипова) Таисия Ивановна

Призыв на военную службу
Неизвестно
Бардин Федр (Федор) Петрович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1927 Наименование военкомата: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Дата и место призыва: Акташский РВК, Татарск... Показать все
Призыв на военную службу
Неизвестно
Бардин Федор Петрович Картотека моряков Дата рождения: 20.10.1927 Место рождения: Татарская АССР, Актанышский р-н Наименование военкомата: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Дата и место при... Показать все
Арест
1931
БАРДИН ФЕДОР ПЕТРОВИЧ (сын? 1924г. или 1926г.- 1927г?) Год рождения 1924г.Место проживания Заинский р-н, д. Гулькино.Осуждён Акташский РИК.Дата осуждения в 1931г. Приговор высылка - Челябинская обл.Да... Показать все
Смерть
Неизвестно

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