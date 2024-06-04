Бардин Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1924 или 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924 или 1927
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
Неизвестно
Бардин Федр (Федор) Петрович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1927 Наименование военкомата: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Дата и место призыва: Акташский РВК, Татарск... Показать все
Призыв на военную службу
Неизвестно
Бардин Федор Петрович Картотека моряков Дата рождения: 20.10.1927 Место рождения: Татарская АССР, Актанышский р-н Наименование военкомата: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Дата и место при... Показать все
Арест
1931
БАРДИН ФЕДОР ПЕТРОВИЧ (сын? 1924г. или 1926г.- 1927г?) Год рождения 1924г.Место проживания Заинский р-н, д. Гулькино.Осуждён Акташский РИК.Дата осуждения в 1931г. Приговор высылка - Челябинская обл.Да... Показать все
Смерть
Неизвестно