Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рождения02.10.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1822
Отец: Иван Дорофеев
Мать: Настасья Егорова
Крещение
02.10.1822
Воспреемник: того же дому отрок Михаил Ефимов (ГАИО ф.1043, оп. 1, д.1, лист 279) | Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Оксинья Захарова
(ГАИО ф.976, оп.1, д.1259, лист 34 об, РС 1850)
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Любовь Дмитриева
Мать ребёнка: Оксинья Захарова
(ГАИО ф.976, оп.1, д.1259, лист 34 об, РС 1850)
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Парасковья Дмитриева
Мать ребёнка: Оксинья Захарова
(ГАИО ф.976, оп.1, д.1259, лист 34 об, РС 1850)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксинья Захарова
Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно