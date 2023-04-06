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Дмитрий Иванов

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Место рождения

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

02.10.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Между 1794 и 1796 г.р.

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1822

Отец: Иван Дорофеев

Мать: Настасья Егорова

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Крещение
02.10.1822
Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Воспреемник: того же дому отрок Михаил Ефимов (ГАИО ф.1043, оп. 1, д.1, лист 279) | Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1845

Сын: Васильев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Оксинья Захарова

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
(ГАИО ф.976, оп.1, д.1259, лист 34 об, РС 1850)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Любовь Дмитриева

Мать ребёнка: Оксинья Захарова

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
(ГАИО ф.976, оп.1, д.1259, лист 34 об, РС 1850)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Парасковья Дмитриева

Мать ребёнка: Оксинья Захарова

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
(ГАИО ф.976, оп.1, д.1259, лист 34 об, РС 1850)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксинья Захарова

Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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