Бычков Степан Егорович 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бычков Степан Егорович

Место рождения

Забродское, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Около 1925

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Бычков Егор Алексеевич

Мать: Бычкова Фекла Семеновна

Забродское, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова (Никиткина) Фекла Артемьевна

Рождение ребёнка
17.06.1886 ст.

Сын: Бычков Елисей Степанович

Мать ребёнка: Бычкова (Никиткина) Фекла Артемьевна

Забродское
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Бычкова Феодосия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Забродское, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Бычков Петр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Забродское, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Бычков Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Забродское, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Около 1925
Забродское, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

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