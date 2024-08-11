Бычков Степан Егорович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиОколо 1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Бычков Егор Алексеевич
Мать: Бычкова Фекла Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1886 ст.
Мать ребёнка: Бычкова (Никиткина) Фекла Артемьевна
Забродское
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Бычкова Феодосия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1925