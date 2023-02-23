Валава Анисья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалава Анисья Андреева

Валава Анисья Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

04.07.1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Валав Ефим Ермолаев

Отец ребёнка: Валав Ермолай Захаров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Валав Пётр Ермолаев

Отец ребёнка: Валав Ермолай Захаров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Валав Фирст Ермолаев

Отец ребёнка: Валав Ермолай Захаров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
20
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валав Ермолай Захаров

Смерть
04.07.1867
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close