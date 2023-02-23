Валава Анисья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти04.07.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Валав Ефим Ермолаев
Отец ребёнка: Валав Ермолай Захаров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Валав Пётр Ермолаев
Отец ребёнка: Валав Ермолай Захаров
Рождение ребёнка
1858
Сын: Валав Фирст Ермолаев
Отец ребёнка: Валав Ермолай Захаров
Место жительства
1858
20
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1867