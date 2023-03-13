Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шонгинъ Андрей
Шонгинъ Андрей
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Александровка
Дата рождения
18.08.1848
Пол
Мужской
Отец
Шонгинъ Петръ
1823 г.р.
Мать
Шонгина (Сычева) Марья
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1848
Отец:
Шонгинъ Петръ
Мать:
Шонгина Марья
Александровка
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия