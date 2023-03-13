Шонгинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШонгинъ Андрей

Шонгинъ Андрей

avatar

Место рождения

Александровка

Дата рождения

18.08.1848

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1848

Отец: Шонгинъ Петръ

Мать: Шонгина Марья

Александровка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close