Эверт Инга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эверт Инга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1942

Отец: не указан

Мать: Эверт Эмма

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